Сборная Казахстана под руководством Бородюка проиграла Армении

В матче 5-го тура группы E европейской квалификации чемпионата мира 2018 сборная Армении в Ереване обыграла со счётом 2:0 команду Казахстана.
На 65-й минуте гости остались вдесятером — с поля был удалён Сергей Малый. Открыть счёт хозяева сумели на 73-й минуте, когда точным ударом отметился Генрих Мхитарян. Окончательный результат через пару минут установил бывший футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз.
Сборная Казахстана проиграла первый отборочный матч под руководством российского специалиста Александра Бородюка.
Турнирное положение в группе E: 1. Польша — 10 (4 матча); 2. Черногория — 7 (4); 3. Дания — 6 (4); 4. Армения — 6 (5); 5. Румыния — 5 (4); 6. Казахстан — 2 (5).