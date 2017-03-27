Верратти: Буффон не говорил со мной о переходе в «Ювентус»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Ювентус» и сообщил, что голкипер туринцев и его партнёр по национальной команде Джанлуиджи Буффон не уговаривал его перейти в итальянский клуб. Известно, что Верратти и Буффон находятся в дружеских отношениях.
«Мне нравится в Париже. В будущем я поговорю с руководством клуба, и думаю, что мы выберем лучший вариант. Я счастлив в «ПСЖ». Серия А является великолепной лигой, как и Примера или АПЛ. В один прекрасный день покину «ПСЖ» и подумаю, куда перейти.
Сейчас «Ювентус» является одним из четырёх лучших клубов мира. С каждым годом туринцы становятся только сильнее, и это будет продолжаться в следующие три или четыре года. Когда покину «ПСЖ», без проблем рассмотрю вариант с возвращением в Серию А. Что касается Буффона, то он является фантастической личностью и всегда может подобрать правильные слова. Он не говорил со мной о «Ювентусе», потому что знает, что я хочу остаться в «ПСЖ», — цитирует Верратти Goal.