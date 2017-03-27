Кроос: когда Анчелотти покинул «Реал», все игроки очень расстроились

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил, что ему и его партнёрам по команде было очень приятно работать с таким специалистом, как Карло Анчелотти. Итальянский специалист в данный момент возглавляет мюнхенскую «Баварию».
«Анчелотти – специалист, который много беседует с футболистами и создаёт очень комфортную обстановку. Когда Анчелотти покинул «Реал», все игроки очень расстроились», — приводит слова Крооса FAZ.
Анчелотти возглавлял испанский гранд с 2013 по 2015 год. Команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов (сезон-2013/14), Кубок Испании (сезон-2013/14), Суперкубок УЕФА (2014) и клубный чемпионат мира (2014).