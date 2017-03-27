На матче Россия — Бельгия болельщикам гостей подарят подушки в форме облака

28 марта в Сочи, на стадионе «Фишт», состоится контрольный матч между сборными России и Бельгии. Клуб болельщиков сборной России RUSSIA UNITES решил примкнуть к акциям Gentlefan, продвигающим идею гостеприимства для футбольных гостей из других стран.
Как сообщает «Спордиалог», в день матча на стадионе «Юность» в Сочи состоится товарищеская игра между болельщиками России и Бельгии, организованная RUSSIA UNITES совместно с общественным движением «Россия любит футбол!», фан-посольством России при поддержке Российского футбольного союза. Фанатов из Европы ждёт тёплый приём на арене «Фишт» — их встретят девушки из волонтёрского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов. Как известно, прозвище бельгийских болельщиков – «красно-чёрные дьяволы». Девушки в белой одежде и крыльях вручат гостям подушки в форме облака с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome». На матче ожидается до 100 бельгийских болельщиков.
Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на-Дону: местные болельщики перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» подарили фанатам из Англии теплые пледы. 24 марта идею поддержали в Краснодаре.