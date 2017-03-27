ФИФА: допинг-контроль сборной России прошёл в рамках процедур перед КК-2017

Футболисты сборной России прошли допинг-контроль после товарищеского матча с Кот'д-Ивуром (0:2) в Краснодаре в рамках стандартных процедур, которые проходят все участники предстоящего Кубка конфедераций. В субботу в расположение сборной России прибыли допинг-офицеры, взявшие пробы у всех игроков команды.
«Допинговый контроль сборной России по футболу после матча с Кот-д'Ивуаром был проведён в рамках антидопинговых процедур в преддверии Кубка конфедераций. Все команды, участвующие в турнире, пройдут такой контроль или уже прошли», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФИФА.