Футболисты «Ривер Плейт» не реализовали выход «четыре в ноль»

Игроки «Ривер Плейт» не реализовали голевой момент в матче 17-го тура чемпионата Аргентины с «Бельграно» (2:1). На шестой компенсированной к основному времени матча минуте футболисты «Ривер Плейт» вчетвером убежали на рандеву с вратарём Лукасом Акостой, но не смогли его переиграть.
Гонсало Мартинес ушёл от подката защитника и, войдя в штрафную площадь, отдал пас на Томаса Андраде, который пробил не лучшим образом. Вратарь «Бельграно» сумел перестроиться и вытащить «мёртвый» мяч.
Видео этого эпизода можно посмотреть на YouTube.