Агент: «Ростов» проявляет интерес к Сутормину

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, подтвердил интерес к игроку «Волгаря» со стороны «Ростова». Ранее в СМИ появилась информация о том, что ростовчане заинтересованы в услугах 23-летнего футболиста. Сутормин в нынешнем сезоне забил 5 голов в 28 матчах ФНЛ, два из которых в поединке 26-го тура с «Зенитом-2» (4:3).
«Интерес к игроку есть, но о чем-то конкретном можно будет говорить в летнее трансферное окно», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Контракт Алексея Сутормина с «Волгарём» действует до лета 2017 года.