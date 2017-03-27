Охрана стадиона «Фишт» не пускает журналистов на тренировку сборной Бельгии

Предыгровая тренировка сборной Бельгии запланирована на 18:30 на стадионе «Фишт». Начало занятия открыто для журналистов. Несмотря на это, охранники стадиона «Фишт» заявили: «Объект закрыт с 18:00. Такие правила». Официально аккредитованные журналисты не могут попасть на мероприятие.
Как передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, на стадион также не пускают человека, назвавшегося одним из организаторов мероприятия. Пресс-служба сборной России попыталась помочь журналистам, но безрезультатно. Один из сотрудников сборной, который попросил не называть себя, заявил, что «тут всё организовано через одно место».
Стадион «Фишт» будет принимать матчи ЧМ-2018.