Браво: я не хочу уйти из «Манчестер Сити» и не нанимал психоаналитика

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво опроверг слухи, согласно которым он хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.
«Это всё ложь, что я ищу новый клуб, потому что хочу играть и желаю уйти из «Манчестер Сити». Это не соответствует действительности. Меня всё устраивает в Англии, мою семью тоже.
Пока я не играл, появилось много фейковых новостей. Были и другие фейки — что я нанял психоаналитика и учителя английского языка. Об этом пишут люди, которые ничего не знают», — цитирует Браво The Telegraph.