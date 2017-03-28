Жиру: Кэрролл забил великолепный мяч, но такие голы, как мой, входят в историю

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру сравнил свой гол «скорпиона» с мячом форварда «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролла.
«Гол Энди Кэрролла великолепен, но, возможно, через два года его забудут. Я не хочу себя возвеличивать, но такие голы, как мой, оставляют след в истории, потому что они редки.
Раньше так забивали Шарль-Эдуар Коридон и Златан Ибрагимович. И я, да. Это как невероятный мяч Златана в матче со сборной Англии или легендарный гол Марко ван Бастена. Я бы тоже хотел забить в похожем стиле», — цитирует Жиру Sportsmole.
Гол Жиру доступен в «Твиттере», как и мяч, забитый Кэрролом.