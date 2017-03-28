На стадионе «Шанхай Шэньхуа» произошёл пожар

На стадионе «Шанхай», домашней арене «Шанхай Шэньхуа», случился пожар. Channel News Asia сообщает, что возгорание произошло с внешней стороны стадиона и огонь не затронул трибуны и поле. Полиция начала расследование этого инцидента.
Болельщики «Шанхай Шэньхуа» по-разному отреагировали на случившееся. Напомним, что команда вылетела из азиатской Лиги чемпионов.
«Слава богу, нет жертв среди гражданского населения. Что касается эмблемы клуба, лучше бы она сгорела дотла», — написал один из фанатов.
Другие посчитали, что пожар – это хороший знак для сборной Китая, которая на прошлой неделе обыграла Южную Корею (1:0) в отборе на ЧМ-2018.
«Пожар потушен, эмблема цела. Это означает, что китайская сборная возродится из пепла», — написал болельщик.