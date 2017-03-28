Джеко: это один из моих лучших сезонов

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко назвал текущий сезон одним из лучших в своей карьере. «Рома» после 29 туров занимает вторую позицию, отставая от лидирующего «Ювентуса» на восемь очков. Джеко в 29 матчах Серии А забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.
«Это один из моих лучших сезонов. Мне 31 год, и я думаю, что у меня было два сезона на таком высоком уровне. Лига чемпионов? Мы надеемся, что «Рома» сможет этого добиться. Я думаю, что наши текущие результаты являются положительными, мы стремимся играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов", — цитирует Джеко Dnevnik Nove TV.