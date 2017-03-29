Роналду: видеть аэропорт названным в мою честь – нечто особенное

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил благодарность региональным властям Мадейры за то, что аэропорт острова назван в его честь. Между тем власти острова во главе с президентом Мигелом Албукерке не избежали критики из-за своего намерения.
«Я благодарен за то, что присутствую на этой церемонии. Видеть аэропорт названным в мою честь – нечто особенное. Все знают, что я горжусь своей родной землёй и страной. Благодарю президента и моего друга Албукерке за смелость и твёрдость в этом вопросе. Я никогда не просил его об этом, однако признаю, что чувствую себя счастливым человеком. Знаю, что для некоторых это было неприемлемо. Но я не лицемер и рад, что другие присутствуют здесь в этот момент. Всё нормально: мы живём в демократической стране и свободны в высказывании своего мнения. Я сам всегда предпочитаю тех, кто выражает свою точку зрения прямо, а не прячется за спинами других. Знаю, какая ответственность ложится на меня. Постараюсь всегда возвеличивать Португалию и особенно Мадейру», — цитирует Роналду O Jogo.
Аэропорт острова Мадейра теперь называется «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду».