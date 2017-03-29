Собянин: никаких сомнений, что «Лужники» будут сданы в срок, у нас нет

В Москве завершается комплексная реконструкция большой спортивной арены «Лужники», и нет сомнений, что объект будет сдан в срок. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На стадионе «Лужники» выполнена большая часть работ. Уже смонтирована система освещения и звука. Натуральный травяной газон за зиму с помощью специальных технологий укрепил свою корневую систему, поэтому сегодня на поле уже можно играть в футбол. Заканчиваются отделочные работы, ведётся наладка оборудования. Никаких сомнений, что «Лужники» будут сданы в срок, у нас нет», — цитирует Собянина портал стройкомплекса Москвы.
По его словам, на стадионе также идёт монтаж лифтов, ограждений, лестниц и трибун. Завершена установка более 66,3 тыс. фанатских кресел. Строители приступили к монтажу архитектурной подсветки фасада здания.