Маркевич: негативно отношусь к решению Тимощука, лучше бы работал на Украине

Бывший главный тренер «Днепра», ныне глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита». Украинский футболист, ранее выступавший за петербургскую команду, недавно стал одним из помощников Мирчи Луческу.
«Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру на Украине», — цитирует Маркевича «Комсомольская правда — Украина».