«Арсенал» получил штраф от КДК за пиротехнику в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 28-го тура ФНЛ и 20-го тура РФПЛ.
По матчу «Зенит» — «Арсенал» был рассмотрен отложенный вопрос с прошлого заседания. «Арсенал» наказан на 30 тыс. рублей за использование зрителями пиротехники.
«Спартак-2» оштрафован на 50 тыс. рублей, так как игроки клуба получили два удаления в одном матче во время встречи с «Балтикой». По матч «Тамбов» — «Енисей»: игрок «Енисея» Егор Иванов дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей.
«Кубани» был выдан сертификат на запрет допуска зрителей на восточную трибуну, но на матче люди присутствовали. В соответствии со статьями 101 и 105 за необеспечение безопасности на стадионе и за умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения матча клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», – передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Яна Трандафилова.