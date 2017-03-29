Неймар: меня можно остановить только с помощью фола

Нападающий сборной Бразилии Неймар после победы команды в матче 14-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 с парагвайцами (3:0) подчеркнул, что не переживает по поводу частых фолов соперников. Звёздный форвард стал автором одного из голов бразильцев.
«Всегда говорил, что в Бразилии очень много сильных футболистов. Думаю, это основная причина, почему мы показываем такой классный футбол. На мне часто фолили, но меня это больше не беспокоит. Пусть бьют так сильно, как им хочется. Это единственный способ остановить меня», — приводит слова Неймара ESPN FC.
Видео гола Неймара можно посмотреть в «Твиттере»