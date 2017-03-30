Куман: если бы всё зависело лишь от меня, оставил бы Лукаку ещё хотя бы на сезон

Наставник «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Ромелу Лукаку из ливерпульского клуба летом.
«У Ромелу ещё два года контракта с „Эвертоном“, он отличный профессионал. Я прекрасно его знаю и вижу, как он ежедневно показывает свою верность клубу. Он предан команде, но что будет в будущем — не знает никто.
Если бы всё зависело только от меня, я оставил бы его ещё как минимум на сезон», — цитирует голландца Mirror.
Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. В Англии полагают, что бельгийский форвард не будет подписывать новый контракт с «ирисками».