Чалый: буду смотреть матч «Рубин» — «Зенит», для этого я и уволился с работы

Бывший главный тренер «Рубина» Валерий Чалый может посетить матч 21-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Специалист отметил, что ради футбола он уволился с работы. Ранее украинский тренер возглавлял управление по делам молодёжи и спорта Севастополя.
«Буду ли смотреть матч с «Зенитом»? Обязательно! Для этого я и уволился с работы, чтобы смотреть футбол. А то я работал с 9 утра до 9 вечера без выходных, а сейчас хоть будет время. Мне же нужно самообучаться, анализировать игры, всё-таки хочется больше времени уделять футболу.
Приехать на матч «Рубина»? Сейчас я свободен. Хочу приехать на хорошую игру, и надо изучить календарь. На «Зенит»? Слушайте, а вообще это хорошая мысль», — цитирует Чалого «Спорт Бизнес Online».
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 2 апреля. Начало – в 14:00 мск.
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