Дибос: Маскерано пичкает сборную Аргентины своими друзьями, а Месси не лидер

Бывший физиотерапевт сборной Аргентины Карлос Дибос подверг критике организацию дела в национальной команде и защитника Хавьера Маскерано. Кроме того, Дибос сравнил роль нападающего Лионеля Месси с тем, что делал в своё время в «альбиселесте» бывший капитан команды Диего Марадона.
«Нам нужно покончить с клубом друзей в этой сборной. Нам из-за этого и пришлось покинуть команду, что причиняет боль. В сборной есть семь-восемь футболистов, которые уже не должны играть в ней. Маскерано пичкает сборную Аргентины своими друзьями, а Месси не лидер. Это неплохо, когда футболист вступает в диалог с тренером, но для этого он должен обладать мужеством и взваливать бремя команды на свои плечи. Таким был Марадона. Диего чувствовал, что эта футболка представляет множество аргентинцев. А вот Месси, на мой взгляд, этого не чувствует», — цитирует Дибоса TyC Sport.