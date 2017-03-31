Касильяс: Моуринью? Я молчал ради блага «Реала»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», в очередной раз ответил на вопрос о своих отношениях с бывшим главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью.
«Я понимаю, что были люди, которые с маниакальной страстью хотели заниматься вопросом моих отношений с Моуринью. Им очень нравилось освистывать меня на поле. Я молчал ради блага «Реала» и чтобы не устраивать цирк. Мы вышли в финал Кубка Испании и не смогли победить «Атлетико», однако, по крайней мере, я вёл себя так, чтобы по итогам сезона нам удалось кое-чего добиться. Иначе всё это превратилось бы в цирк с участием двух людей, к которым немедленно добавились бы ещё трое-четверо», — цитирует Касильяса Marca.
Моуринью работал у руля «Реала» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его. Кроме того, в своём последнем сезоне у руля «Реала» Моуринью, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», конфликтовал с некоторыми лидерами команды и, в частности, с Касильясом. Последний получил травму и выбыл из строя, а когда вернулся, Моуринью до конца сезона посадил его на скамейку запасных.