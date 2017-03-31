«Тоттенхэм» до конца апреля решит, будет ли играть на «Уэмбли» в сезоне-2017/18

«Тоттенхэм Хотспур» достиг договорённости с руководством стадиона «Уэмбли» о том, что до конца апреля клуб должен определиться по поводу того, проводить ли на арене домашние матчи в следующем сезоне, сообщает официальный сайт лондонцев.
Ранее «шпорам» разрешили провести на «Уэмбли» 27 домашних игр в сезоне-2017/18. В текущем сезоне лондонцы сыграли на главном стадионе Англии три матча в Лиге чемпионов и один — в Лиге Европы.
«Тоттенхэм» в настоящее время занимается строительством нового стадиона, на который команда планирует переехать в сезоне-2018/19.