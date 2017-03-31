Оздоев: ничья со сборной Бельгии добавляет России сил и уверенности

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал ничью с Бельгией (3:3) в товарищеском матче.
«Был тяжёлый матч, и сборная Бельгия — хороший соперник. По игре было видно, что в составе бельгийской команды выступают футболисты очень высокого уровня. Ничья с таким соперником добавляет сил и уверенности.
Надеюсь, этот результат даст нам толчок для продолжения движения вперёд. Самое главное — мы знаем, что от нас хочет тренер, и стараемся выполнять его требования. Думаю, будет результат и все будут довольны. Просто нужно время, чтобы все привыкли друг к другу», — сказал Оздоев в эфире программы «8-16».