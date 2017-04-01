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Московское «Динамо» на своём поле разгромило «Тамбов»

1 апреля 2017, суббота. 16:54. Футбол
В матче 29-го тура ФНЛ московское «Динамо» принимало на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Дмитрий Белоруков, Евгений Луценко и Кирилл Панченко. На 31-й минуте матча Луценко не смог реализовать пенальти.

«Динамо» (65 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Тамбов» (39) находится на восьмой строчке.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Сокол» и «Мордовия» сыграли вничью со счётом 0:0.
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
01 апреля 2017, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 – Белоруков – 23, 2:0 – Луценко – 45, 3:0 – Панченко – 48

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
01 апреля 2017, суббота. 15:00 МСК
Сокол
Саратов
0 : 0
Мордовия
Саранск
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сокол ФК Динамо Москва ФК Мордовия ФК Тамбов
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