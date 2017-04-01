Московское «Динамо» на своём поле разгромило «Тамбов»

В матче 29-го тура ФНЛ московское «Динамо» принимало на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Дмитрий Белоруков, Евгений Луценко и Кирилл Панченко. На 31-й минуте матча Луценко не смог реализовать пенальти.
«Динамо» (65 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Тамбов» (39) находится на восьмой строчке.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Сокол» и «Мордовия» сыграли вничью со счётом 0:0.