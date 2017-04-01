Селихов: я не унываю из-за того, что не прохожу в основу «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы «Спартака-2» в матче 29-го тура ФНЛ с «Зенитом-2». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Селихов отыграл весь матч.
«Наверное, игра за «Спартак-2» — это нормально для поддержания игровой практики. Так решили в основной команде. Работы сегодня было не очень много, но всё же надо было играть на ноль. Хорошо, что взяли три очка при непростых погодных условиях.
«Зенит-2» — хорошая команда, но ничем не удивила. Во втором тайме сопернику нечего было терять, и они перешли на навал. Буду ли играть ещё за вторую команду? Это пока не обсуждалось, решать руководству. Я не унываю из-за того, что не прохожу в основу главной команды, работаю на тренировках и стараюсь доказывать», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.