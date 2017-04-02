Игнатьев: найти на поле общий язык с Фарфаном было очень легко

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ. Единственный гол забил новичок «железнодорожников» Джефферсон Фарфан.
«Здорово, что удалось победить. Набрали важные очки и двигаемся дальше. Видно, что Фарфан опытный футболист, поигравший в Европе. Фарфан может принять, отдать и сам сделать результат, что он и показал в матче с «Уфой». Найти с ним общий язык на поле было очень легко.
Далеко мы не заглядывали. Настраивались на предстоящую игру. Теперь будем думать о Кубке. Разыгрывали ли друг друга в команде 1 апреля? В день игры не до шуток. А вот после матча можно», — цитирует Игнатьева сайт «Локомотива».