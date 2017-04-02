Самбрано: в матче с «Зенитом» у «Рубина» всё пошло не так, как мы планировали

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура РФПЛ.
«Это одна из особенностей футбола — когда играешь с грандом, выходишь на поле с хорошим настроением и стремишься победить. Но, к сожалению, всё пошло не так, как мы планировали. В первом тайме нам не хватило реализации, а во втором мы изо всех сил пытались отвоевать хотя бы ничью, но нам и этого не удалось, от чего сейчас очень обидно.
После негативных результатов очень легко упрекать команду и выговаривать ей своё недовольство. Мы все знаем, что сейчас „Рубин“ не на пике своей формы, и хочу заверить болельщиков, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы быть лучше. Нам нужно забыть об этом результате и готовиться к Кубку. В этом турнире нам нужно побеждать.
Мы отдаём себе отчёт, что для нас матч с „Уралом“ в Кубке будет ключевым. Нам нужно попасть в еврокубки, и эта игра — кратчайший путь в Европу. Нам нужно будет выйти на поле в Екатеринбурге и доказать, что мы можем», — заявил Самбрано в интервью пресс-службе «Рубина».