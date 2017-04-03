Агент Брандта опроверг информацию, что игрок решил перейти в «Баварию»

Юрген Брандт, отец и агент нападающего леверкузенского «Байера» Юлиана Брандта, опроверг информацию о том, что его сын за € 12 млн согласился на переход в мюнхенскую «Баварию». СМИ уже неоднократно сообщали, что немецкий гранд заинтересован в услугах этого футболиста.
«Это неправильная информация. Юлиан никогда не был в такой ситуации, чтобы чувствовать себя обязанным принимать решение. Кроме того, он никогда и не хотел принимать решение на этот счёт. Следовательно он не делал этого», — приводит слова Ю. Брандта Kicker.