Мюллер – об ударе по ноге после своего гола: индеец не знает боли

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что без проблем выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Игрок сказал это после домашнего матча 26-го тура с «Аугсбургом» (6:0), в котором он оформил дубль. Когда Мюллер забивал свой второй гол, то получил удар по лодыжке от одного из соперников. После этого ему минут пять оказывали медицинскую помощь.
«Думаю, что всё нормально. Индеец не знает боли», — приводит слова Мюллера Bild.
С «Хоффенхаймом» «Бавария» сыграет 4 апреля на выезде.