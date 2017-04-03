Евдокимов: узнал от болельщиков «Спартака» всё про «Оренбург», «Зенит» и Дзюбу

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил, что в концовке матча со «Спартаком» (2:3) в 21-м туре РФПЛ болельщики красно-белых оскорбляли оренбуржскую команду.
«Вы бы знали, что я слышал от болельщиков „Спартака“ после 90-й минуты. Это невыносимо. Просто ужас какой-то. Я узнал всё про „Оренбург“, про „Зенит“, про Дзюбу. Все 90 минут я слушал, за сколько мы отдались „Зениту“. Эти цифры постоянно повышались от начала до конца игры.
Это эмоции. Наверное, именно для этого болельщики ходят на футбол. Отношусь к этому спокойно. Наверное, неправильно так себя вести, но они искренне болеют за „Спартак“, я их понимаю», — сказал Евдокимов на послематчевой пресс-конференции.