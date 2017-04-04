Пайет: я ушёл из «Вест Хэма», потому что боялся потерять место в сборной Франции

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет заявил, что основной причиной его ухода из «Вест Хэм Юнайтед» было опасение потерять место в сборной Франции.
«Я перешёл в „Марсель“, который мне хорошо знаком. Там новый тренер, новая команда. В „Вест Хэме“ мне было сложно. Я боялся потерять место в сборной Франции. Я знал, что однажды вернусь», — сообщил Пайет в интервью французскому телеканалу Canal+.
Пайет перешёл в «Марсель» из «Вест Хэма» в январе 2017 года за € 25 млн. Полузащитник провёл за французский клуб 8 матчей и забил 3 мяча.