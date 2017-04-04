Президент AFA: у Баусы есть силы, чтобы работать у руля сборной Аргентины

Президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа прокомментировал информацию о том, что главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса может быть уволен. Тапиа отметил, что в ближайшие дни встретится с наставником «альбиселесте».
«Бауса – тренер команды и имеет действующий контракт с AFA. А соглашения всегда надо уважать. В среду или в четверг я встречусь с тренером, чтобы проанализировать создавшуюся ситуацию. У Баусы достаточно сил, чтобы работать у руля сборной Аргентины», — цитирует Тапиу Ole.
По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира сборная Аргентины с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.