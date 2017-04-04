Дуглас Коста может перейти в «Ювентус»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах бразильца заинтересован «Ювентус» и лично главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что «Бавария» будет готова продать 26-летнего футболиста, если за него предложат € 35 млн. Напомним, что Дуглас Коста перешёл в стан мюнхенского клуба в 2015 году из «Шахтёра», и тогда за него немцы заплатили € 29 млн.
В этом сезоне бразилец провёл в чемпионате Германии 19 матчей, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.