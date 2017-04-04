ФИФА: решение по взысканию суммы за Кариоку в пользу «Спартака» не окончательное

В ФИФА подтвердили, что комитет по статусу игроков обязал «Атлетико Минейро» выплатить «Спартаку» € 990 тыс. за трансфер Рафаэля Кариоки. Отмечается, что решение не является окончательным. Накануне стало известно, что красно-белые отсудили у «Атлетико Минейро» € 1 млн.
«Подтверждаем, что комитет по статусу игроков ФИФА рассмотрел спор между московским «Спартаком» и «Атлетико Минейро» относительно игрока Рафаэла де Соузы Перейры Кариоки.
О решении комитета стороны были уведомлены 15 марта 2017 года. В частности, комитет постановил, что «Атлетико Минейро» должен выплатить «Спартаку» € 990 тыс. Следует также отметить, что это решение не является окончательным», — сообщили в ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.