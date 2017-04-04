Кркич: Бартра? Нелегко покидать такой клуб, как «Барселона»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, перешедший на правах аренды в «Майнц», адресовал слова похвалы защитнику дортмундской «Боруссии» Марку Бартре. Последний пополнил ряды дортмундцев перед стартом нынешнего сезона, а до этого защищал цвета «Барселоны».
«Марк играет в очень сильной команде, что способствует и индивидуальному росту. Нелегко покидать такой клуб, как «Барселона». Люди думают, что переход из «Барселоны» в другой клуб относительно приемлем для футболиста, но это не так. Считаю, что для первого сезона в Германии Бартра играет очень достойно. Я сам очень люблю Марка и хочу, чтобы он всегда был на соответствующем уровне», — цитирует Кркича испанское интернет-издание Sport.