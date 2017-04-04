Тренер «Гранады»: игрокам из топ-клубов всё дозволено, Ракитич даже не извинился

Главный тренер «Гранады» Лукас Алькарас раскритиковал полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича за поведение в матче 29-го тура Примеры между этими командами. Каталонцы победили со счётом 4:1.
Ракитич сказал полузащитнику «Гранады» Андреасу Перейре, что его клуб ждёт вылет в Сегунду, назвав его «сукиным сыном». Этот инцидент был заснят ТВ-камерами.
«Игроки в больших клубах Испании могут делать всё, что им заблагорассудится. Ракитич проявил неуважение и должен был извиниться. Если игрок из большого клуба делает это, то все говорят об эмоциях и высоком напряжении. Если такое поведение допускает футболист маленького клуба, его тут же клеймят позором», — цитирует Алькараса As.
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