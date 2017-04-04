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«Сельта» объявила о продлении контракта с Аспасом до 2022 года
4 апреля 2017, вторник. 18:56.
Футбол
Форвард
Яго Аспас
продлил контракт с «Сельтой». Футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2022 года, информирует официальный сайт испанского клуба.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры 29-летний Аспас провёл 26 матчей (21 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал три голевые передачи.
Фото доступно в «Твиттере» клуба
.
Источник:
ФК "Сельта"
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