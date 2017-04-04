Президент «Атлетико»: войны с «Реалом» нет, Т. Эрнандес — игрок нашего клуба

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи, согласно которым мадридский «Реал» достиг договорённости с защитником «Алавеса» Тео Эрнандесом относительно перехода в стан «сливочных» за € 24 млн. Трансфер 19-летнего Эрнандеса принадлежит «Атлетико», цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.
«У Тео контракт с «Атлетико» на несколько лет. Либо он вернётся к нам, либо продолжит играть за «Алавес» в аренде.
Никакой войны с «Реалом» нет. Реальность одна: Тео – футболист «Атлетико», и он отдан в аренду «Алавесу». Такова реальность. Планируем, что уже в первой половине сентября он будет играть за нас», — цитирует Сересо Cuatro.