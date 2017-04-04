Бен-Арфа: Роналду слишком предсказуемый и не дарит никаких эмоций

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа рассказал о футболистах, игра которых вдохновляет его.
«Мне нравится Месси, но не Роналду. Он слишком предсказуемый и не дарит никаких эмоций. Также я отметил бы Абу Диаби. Из-за своих проблем со здоровьем он не реализовал своего таланта, но этот тот игрок, за возможность посмотреть на которого я бы заплатил.
Кто ещё? Иньеста, конечно, и Верратти. У Марко есть магические способности, ты никогда не угадаешь, что он собирается сделать. Когда я на скамейке запасных, то люблю смотреть за его игрой», — цитирует Бен-Арфа Sports.fr.