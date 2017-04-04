Билич: я не нуждался в публичной поддержке боссов «Вест Хэма», но это приятно

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал публичное заявление клуба в его поддержку. В таблице «молотобойцы» располагаются на 14-й строчке, находясь в шести очках от зоны вылета.
«Мне не нужно читать документы, чтобы знать о своих отношениях с советом директоров. Я разговариваю с членами руководства до или после каждой игры. Приятно читать про их поддержку, но я и так знаю, что у меня есть доверие со стороны боссов „Вест Хэма“.
Я сконцентрирован на своей работе и игроках. Я и раньше знал, что клуб меня поддерживает», — цитирует Билича Sky Sports.