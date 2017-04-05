Моуринью: если «МЮ» будет терять игроков, одним турниром придётся пожертвовать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпоинов. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.
«Попасть в топ-4 будет очень тяжело, хотя теоретически это возможно. Многое зависит от соперников. Мы не проигрываем в АПЛ с октября, но слишком часто играем вничью на своём поле и теряем очки. Поэтому мы только пятые. У команды есть проблемы с реализацией — думаю, в конце сезона об этом придётся пожалеть.
Будет ли отдан приоритет Лиге Европы? Если „МЮ“ продолжит терять игроков, одним из турниров придётся пожертвовать», — цитирует Моуринью BBC.
«Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка в 29 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.