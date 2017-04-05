Тимощук: у «Зенита» мощный тренерский штаб

Экс-капитан «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью «Чемпионату» рассказал, какие функции выполняет в тренерском штабе петербургской команды, в который он вошёл в марте 2017 года.
«У нас мощный тренерский штаб, мы работаем как единый механизм. Понятно, что итоговые решения принимает только главный тренер, но мы все стараемся изложить своё видение тех или иных ситуаций. И именно так, сообща, мы приходим к определённым выводам, находим оптимальное, на наш взгляд, решение
Чтобы поддержать себя в тонусе, стараюсь принимать участие в тех же двусторонках, если по каким-то причинам тот или иной игрок не тренируется, например во время матчей национальных сборных. Стараюсь держать уровень, который задают футболисты, подсказывать, анализировать упражнения. Так что я полностью вовлечён в тренировочный процесс», — сказал Тимощук.
Главным тренером «Зенита» является Мирча Луческу, ассистент главного тренера — Александр Спиридон, тренеры по физподготовке — Карло Николини и Массимо Уголини, тренеры вратарей — Михаил Бирюков и Томислав Рогич.
Полную версию интервью с Тимощуком читайте на «Чемпионате» в скором времени.