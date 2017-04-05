Кавазашвили: объяснил Прудникову, что для центрфорварда он слишком мало забивает

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о воспитательных беседах руководства клуба с игроками и о нападающем команды Александра Прудникова.
«Я уже разговаривал с Александром Прудниковым. Узнал перед разговором, что он, оказывается, был обижен на главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова. Он его не ставил в состав или не взял. Поэтому Прудников проявил такую эмоциональность. Я решил не говорить с Александром о том эпизоде в Оренбурге.
Сказал Прудникову, что он мне не нравится в последних играх. Он сразу удивился и спросил почему. Объяснил, что для центрального форварда он слишком мало забивает. Хочу видеть его наравне с лидерами атак РФПЛ. Александр пообещал мне забить гол и сделал это в игре с «Уралом». Поблагодарил его за тот мяч», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В текущем сезоне Прудников сыграл в РФПЛ восемь матчей и забил два мяча.