«Днепр» вновь лишён очков в таблице украинской Премьер-лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение снять с «Днепра» три очка в таблице украинской Премьер-лиги, сообщает Sportarena.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Вчера в УПЛ пришло письмо от КДК ФФУ с просьбой снять с «Днепра» три очка. Наказание связанно с невыполнением клубом решений органов правосудия ФФУ. О каких именно решениях идёт речь, пока неизвестно.
Таким образом, теперь в активе «Днепра» не 13, а 10 очков, и он разделяет последнее место с «Волынью», опережая её лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Это уже третий случай в текущем сезоне, когда «Днепр» лишается очков. В сентябре и октябре с команды было снято по шесть баллов.