Президент УПЛ: считаем «Полтаву» виновником срыва матча с «Шахтёром»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон подтвердил, что «Полтаве» грозит техническое поражение в матче 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтёром», поскольку клуб отказался переносить игру с домашнего стадиона, поле которого находится в неудовлетворительном состоянии.
«Получили рапорт инспектора матча, в котором говорится, что поле находится в неудовлетворительном состоянии. Было предложение о переносе матча на стадион «Ворсклы», но нам не пошли навстречу. Дирекция УПЛ напишет письмо в КДК с просьбой признать матч несостоявшимся по вине хозяев поля — это уже нельзя считать форс-мажором, так как все заранее знали, что матч состоится на этом стадионе. У клуба было достаточно времени, чтобы подготовить поле», – цитирует Генинсона ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».