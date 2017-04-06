Сампаоли: дай бог, чтобы Неймар стал наследником Месси

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не поскупился на похвалу в адрес нападающего «Барселоны» Неймара. Каталонская и андалусская команды встречались в матче 30-го тура чемпионата Испании, и подопечные аргентинского специалиста проиграли на выезде со счётом 0:3.
«Дай бог, чтобы Неймар стал наследником Месси. Всё указывает на то, что так и будет. Неймар обладает отличными игровыми качествами», — приводит слова Сампаоли Mundo Deportivo.
По итогам 30 туров чемпионата Испании Неймар принял участие в 25 матчах, став автором 9 голов и стольких же результативных передач.