Губернатор Свердловской области поздравил «Урал» с выходом в финал Кубка России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил «Урал» с выходом в финал Кубка России. В полуфинале екатеринбургская команда на своём поле обыграла «Рубин» (2:1).
«Ребята, поздравляю вас с победой! Вы сегодня совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего наилучшего. Спасибо всей футбольной дружине. За вас болел весь Урал. С победой!» — сказал Куйвашев в видеообращении, которое он опубликовал в своём «инстаграме».
«Урал», вышедший в финал Кубка России впервые в своей истории, в решающем матче сыграет с «Локомотивом» 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».