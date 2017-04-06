А. Санчес: у меня менталитет Месси — хочу быть лучшим и выигрывать трофеи

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес отметил, что перенял у своего бывшего партнёра по «Барселоне» Лионеля Месси стремление быть лучшим в мире.
«У Месси невероятный победный менталитет. Он выходит на поле и говорит: „Вот он я, я лучший и докажу это“. С таким настроем можно расти дальше. Все футболисты должны думать так же, и я перенял это у Лионеля. Каждый хочет быть лучшим, всем хочется блистать на поле. У меня всегда были амбиции стать лучшим игроком мира, выигрывать трофеи и вписать своё имя в историю», — приводит слова Санчеса пресс-служба «Арсенала».