Стураро: кажется, что все желают «Ювентусу» поражений

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро выразил мнение, что в СМИ и соцсетях все желают его команде поражений.
«Это ощущается, когда смотришь телевизор, газеты или соцсети. Кажется, что все желают «Ювентусу» поражений. Однако мы в отместку всегда стараемся стремиться к ещё большим достижениям. В этом сезоне мы всё ещё претендуем на три трофея. Осознание собственных возможностей с каждым днём только увеличивается, потому что мы знаем, что с работой приходят и результаты. Как говорят, победы помогают тебе побеждать», — цитирует Стураро Sky Sport Italia.