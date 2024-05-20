В РФС сообщили, что работу VAR в 30-м туре РПЛ помогут обеспечить коллеги из Беларуси

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, каким образом применение системы VAR получится распространить на семь игр заключительного тура Российской Премьер-Лиги.

— Нас ждет максимально напряжённый последний тур. Сможет ли наша система VAR справиться с таким количеством одновременных матчей?

— В этом году мы обеспечим одновременную работу VAR сразу на семи матчах тура. Это огромная нагрузка, которая случается всего раз в сезоне, и очень малое количество федераций в мире может технически обеспечить такую возможность. Наш VAR-центр позволяет одновременно проводить пять матчей с VAR, ещё на двух играх будут использоваться мобильные станции.

— Их функционал как-то отличается от того, что есть в VAR-центре?

— Главное отличие — отсутствие системы офсайдных линий, но мы постараемся успеть за эту неделю решить данный вопрос.

— В СМИ была информация, что приедут два оператора повторов из Беларуси?

— Да, весь сезон мы обходились своими силами. У нас семь высококлассных операторов повторов, двое из которых ещё и выполняют функцию технических инженеров. Поэтому в последнем туре нам помогут коллеги из Беларуси. В прошлом году мы подписали соглашение с Белорусской федерацией футбола, которое предполагало обучение местных судей и операторов повторов работе с системой VAR. Обучение проводили наши инструкторы на нашем же оборудовании. Благодаря этому сейчас мы можем пригласить двух реплей-операторов из Минска, которые помогут нам отработать этот тур, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.